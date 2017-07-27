İAÜ’lü hukuk öğrencileri Atina’da eğitim kampında

Avrupa kamu hukuku, ulusal ve karşılaştırmalı hukuk, insan hakları hukuku ve çevre hukuku konularında, uzmanlaşmış avukatlar ve/veya demokratik Avrupa Birliği kurumlarına ve dünyaya daha nitelikli eleman eğitmeyi amaçlayan Avrupa Kamu Hukuku Merkezi (EPLO), 24-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenen ‘Global Hukuk ve Yönetim Yaz Okulu’na ev sahipliği yapıyor. EPLO Genel Kurul Üyesi olan İAÜ, Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören başarılı 5 öğrencisini Atina’da yapılan ‘Global Hukuk ve Yönetim Yaz Okulu’na gönderdi.

Üniversitesi’nin geçen yıl yapılan EPLO Genel Kurulu’na üye sıfatıyla katıldığını belirten İAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Öztezel, EPLO ile öğrenci odaklı yapılan ilk aktif katılımın ‘Global Hukuk ve Yönetim Yaz Okulu’ ile gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı. Yrd. Doç. Dr. Öztezel, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen akademisyen ve öğrencilerle uluslararası nitelikli bir eğitim platformu olduğuna dikkat çekerken, yaz okulunun İAÜ’lü 2 ve 3’üncü sınıf hukuk öğrencilerinin Avrupa’nın hukuk gündemine ilişkin bir vizyon edinmelerine ve ülkeler arasındaki hukuk mevzuatlarını karşılaştırmalı olarak inceleme fırsatı vereceğini söyledi.

“Hukuk öğrencileri için asıl olan ulusal hukuktur” diyen Yrd. Doç. Dr. Öztezel, yaz okullarında öne çıkan uluslararası hukuk gibi konuların ise öğrencilere vizyon kazandıracağını ve zihinlerini açacağını belirtti. Yaz okulu sonrasında öğrencilerin eğitim süresince elde ettikleri deneyimleri içeren bir değerlendirme çıktısını da etkinlik sonrasında EPLO ile paylaşacaklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Öztezel, öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Global Hukuk ve Yönetim Yaz Okulu’nun yanı sıra bu yıl eylül ayında da hukuk fakültesi öğretim üyelerine yönelik düzenlenecek bir başka etkinliğin ise akademisyenler arası deneyim paylaşma imkanı sunacağına vurgu yaptı.

‘Yaz okulu kaçırılmayacak bir fırsat’

Hukuk, siyaset bilimi, toplum bilimleri ve uluslararası ilişkiler mezun ve öğrenciler için tasarlanmış; dünyaca ünlü prestijli hocaların seminerler verdiği ‘Global Hukuk ve Yönetim Yaz Okulu’na katılacak Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Fatma Gülsüm Demirci, yurtdışında gerçekleştirilecek yaz okulu programı ile hukuk alanında karşılaştırma yapma şansı bulacaklarına vurgu yaparken; Merve Akyıldız, “Geçen yıl Rotherdam’da farklı bölüm öğrencilerinin katıldığı bir programa katılmıştım. Farklı ülkelerden farklı kültürlerden gelen insanlarla tanışmıştım. Çok verimli geçmişti. Bu yıl da Hukuk Bölümü öğrencilerinin olduğu bir yaz okuluna katılıyorum. Yaz okullarının öğrenciler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

İlk defa yurtdışında bir yaz okuluna katılacağını belirten hukuk öğrencilerinden Tarık Can Ercan ise, farklı okullardan farklı ülkelerin eğitimcilerini ve öğrencilerini bir araya getirecek yaz okulunda kurulacak iletişimin kendisi açısından geleceğe yönelik de bağlantılar oluşması açısından çok fazla getirisi olacağını söyledi. Mehmet Ege Üzümcü de, Atina’da gerçekleştirilecek yaz okuluna burslu olarak katılacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yurtdışında farklı ülkelerden gelecek hocalarla uluslararası hukuk konusunda bir değerlendirme içinde olmanın önemli bir tecrübe kazandıracağı görüşünde bulunarak, “Kamu hukuku tüm dünyada devlet yönetiminde ve anayasa yapımında çok uygulanan bir alan. Dünya çapında bir iş yapabilmek için farklı kaynaklardan beslenmek gerekiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yurtdışı imkanları çok geniş ve bu fırsatları tüm öğrencileri için kullanıyor. Tabii burada biraz çabalamak gerekli. Bunun için de iyi bir dil bilmek şart” diye konuştu.

Global Hukuk ve Yönetim Yaz Okulu neler sunuyor?

Yaz Okulu’nda İAÜ Hukuk Fakültesi’nden 2 akademisyen ve 5 öğrencinin yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden katılım gösteren öğrencilere ‘Enerji Hukuku’, ‘Teknoloji ve Özgürlükler’, ‘Finansal Ayarlamalar ve Karar Verme Mekanizmaları’, ‘Global Ekonomide İnsan Hakları’ ve ‘Yapay Zekada Düzenlemeler ve Hukuk’ başlıklı konularda eğitimler veriliyor.

Yaz Okulu’na katılım gösteren İAÜ’lü hukuk öğrencilerinin, 5 gün süren program eğitimi ve konaklama masrafları İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından karşılanıyor.

