Musul’un geleceğini görüşmek üzere Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Musul Konferansı, sabah saatlerinde başladı. Musul’un istikrarı için düzenlenen toplantıya ABD, Irak ve 20 farklı ülkeden diplomatlar katılıyor. Sivillerin korunması, bölgeye insani yardımın sağlanması ve DAEŞ’ten temizlenen bölgelerin yönetiminin planlanmasına yönelik sorunları gidermeyi amaçlanan toplantının açılışını Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yaptı. DAEŞ militanlarının Suriye’nin Rakka kentine doğru kaçtıklarına dair kanıtların bulunduğunu söyleyen Hollande, örgütün yeniden toplanmasını engellemek için her şeyin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. DAEŞ’in Irak ve Suriye’de toprak kaybettiğine dikkat çeken Hollande, Musul’un DAEŞ’tan temizlenmesinin yalnızca askeri hedef olmaması gerektiğini belirtti. Toplantının operasyona siyasi taban oluşturacağını kaydeden Hollande, “Musul operasyonu DAEŞ’i sığınağının tam kalbinden vurduğu için çok önemli. Barbarlıktan kaçan Irak halkı için umudu yeniden inşa etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Fransız Cumhurbaşkanı, ülkesinin 4 bin askeri birlikle DAEŞ’a karşı mücadele verdiğini hatırlattı.

“Birlikler beklediğimizden daha hızlı ilerliyor”

Irak Başbakanı Haydar İbadi, toplantının açılışına video konferans ile bağlanarak açıklamada bulundu. Musul’da terör örgütü DAEŞ’a yönelik operasyonların oldukça hızlı bir şekilde ilerlediğini dile getirerek, “Birlikler, bölgeye doğru beklediğimizden ve planladığımızdan daha hızlı bir şekilde hareket ediyor” dedi.

