Irak Başbakanı Haydar El İbadi, devlet televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Güvenlik güçlerin tüm bölgelerde ilerleme kaydettiğini belirten İbadi, Musul’un doğusundaki terörle mücadele ekibinin, kuzey ve güneyde Irak ordusunun, Musul’un güneyinde de federal polisin bulunduğunu söyledi ve Iraklı güçlerin hem ilerleme kaydettiğini hem de sivil halkı koruduğunu bildirdi. İbadi, "Bu yeni Irak ve bunun için Musul’a geldik. Musul’a halkı DEAŞ’tan korumak için geldik. DEAŞ’ı dört bir taraftan kuşatmaya çalışıyoruz, yılanın başını ezmek istiyoruz. Kaçacak yerleri kalmadı, teslim olmaktan başka çareleri kalmadı. Diğer bölgeleri temizledik. Sıra Musul’da. Amacımız Ninova’yı da temizlemek. Irak’ı sınır dışından gelen terör örgütünden temizleyene kadar operasyona devam edeceğiz. DEAŞ’tan sonra Irak’ı yeniden yapılandırmaya hazırız. Yeni ordumuzun amacı halkı korumak" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Musul’da çıkarları olduğunu iddia eden İbadi, "Biz Irak’ın tüm komşularına saygı duyuyoruz. İyi ilişkilerimiz var. Kimseyle sorun yaşamak istemiyoruz. Irak sadece Iraklılarındır. Kendi işlerini kendileri halledebilirler. Kimsenin Irak’ın adına konuşmasını ve Irak’ın içişlerine karışmasını istemiyoruz. Irak’ta tüm azınlıklar birlikte savaşıyorlar. Geçmişte halk arasında çıkarılan sorunların tekrar etmesini istemiyoruz. DEAŞ’ı Irak’a soktular, şehirleri yıktı insanları öldürdü bu büyük facialara neden oldular. Iraklılar da birleşmiş durumdalar geriye dönmeyecekler" açıklamasını yaptı.

Halkın Iraklı güçlerle işbirliği yapmasını isteyen Irak Başbakanı, "Tarihte ilk kez federal Irak güçleri ile Peşmerge güçleri birlikte savaşıyor. Tüm siyasilere birleşme çağrısı yapıyorum. Başka ülkeleri dinleyip de aramızda sorun çıkarmayalım. Ortadoğu ve dünyada çok güçlü bir ülke olabiliriz. Irak artık bölgede daha fazla söz sahibi bi