Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » İbadi: Irak’ın tüm komşularıyla iyi ilişkilerimiz var

İbadi: Irak’ın tüm komşularıyla iyi ilişkilerimiz var

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Biz Irak’ın tüm komşularına saygı duyuyoruz. İyi ilişkilerimiz var. Kimseyle sorun yaşamak istemiyoruz" dedi.

İbadi: Irakın tüm komşularıyla iyi ilişkilerimiz var

01 Kasım 2016 12:11

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, devlet televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Güvenlik güçlerin tüm bölgelerde ilerleme kaydettiğini belirten İbadi, Musul’un doğusundaki terörle mücadele ekibinin, kuzey ve güneyde Irak ordusunun, Musul’un güneyinde de federal polisin bulunduğunu söyledi ve Iraklı güçlerin hem ilerleme kaydettiğini hem de sivil halkı koruduğunu bildirdi. İbadi, "Bu yeni Irak ve bunun için Musul’a geldik. Musul’a halkı DEAŞ’tan korumak için geldik. DEAŞ’ı dört bir taraftan kuşatmaya çalışıyoruz, yılanın başını ezmek istiyoruz. Kaçacak yerleri kalmadı, teslim olmaktan başka çareleri kalmadı. Diğer bölgeleri temizledik. Sıra Musul’da. Amacımız Ninova’yı da temizlemek. Irak’ı sınır dışından gelen terör örgütünden temizleyene kadar operasyona devam edeceğiz. DEAŞ’tan sonra Irak’ı yeniden yapılandırmaya hazırız. Yeni ordumuzun amacı halkı korumak" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Musul’da çıkarları olduğunu iddia eden İbadi, "Biz Irak’ın tüm komşularına saygı duyuyoruz. İyi ilişkilerimiz var. Kimseyle sorun yaşamak istemiyoruz. Irak sadece Iraklılarındır. Kendi işlerini kendileri halledebilirler. Kimsenin Irak’ın adına konuşmasını ve Irak’ın içişlerine karışmasını istemiyoruz. Irak’ta tüm azınlıklar birlikte savaşıyorlar. Geçmişte halk arasında çıkarılan sorunların tekrar etmesini istemiyoruz. DEAŞ’ı Irak’a soktular, şehirleri yıktı insanları öldürdü bu büyük facialara neden oldular. Iraklılar da birleşmiş durumdalar geriye dönmeyecekler" açıklamasını yaptı.
Halkın Iraklı güçlerle işbirliği yapmasını isteyen Irak Başbakanı, "Tarihte ilk kez federal Irak güçleri ile Peşmerge güçleri birlikte savaşıyor. Tüm siyasilere birleşme çağrısı yapıyorum. Başka ülkeleri dinleyip de aramızda sorun çıkarmayalım. Ortadoğu ve dünyada çok güçlü bir ülke olabiliriz. Irak artık bölgede daha fazla söz sahibi bi 

Etiketler: Irak Başbakanı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!