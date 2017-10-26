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İbadi: Referandum sonuçları iptal edilmeli

Irak Başbakanı Haydar İbadi, "Referandum'un sadece iptalini kabul ederim" dedi.

İbadi: Referandum sonuçları iptal edilmeli

26 Ekim 2017 10:26

Irak Başbakanı Haydar İbadi yaptığı açıklamada, IKBY'den gelen referandumunun sonuçlarını dondurmaya yönelik teklifi, referandumunun sadece iptalini kabul edeceğini söyleyerek reddetti.

Geçtiğimiz günlerde IKBY, Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna "gayrimeşru referandumu" dondurma teklifinde bulunmuştu. IKBY'in yaptığı yazılı açıklamada, IKBY ve Irak halkının çıkarları göz önünde bulundurularak, Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna, "ateşkesin sağlanması ve IKBY'deki tüm askeri operasyonların acilen durdurulması, 25 Eylül'de yapılan referandum sonuçlarının dondurulması ve IKBY ile merkezi yönetim arasında Irak Anayasası temelinde diyaloğa başlanması" önerisi sunulmuştu.

Etiketler: Haydar İbadi, Irak Başbakanı

 

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