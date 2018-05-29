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İbadi’den komşu ülkelere mesaj

12 Mayıs’ta yapılan seçimlerde 3. sırada gelen Başbakan Haydar İbadi, komşu ülkelerin Irak’ın iç işlerine karışmaması gerektiği yönünde açıklamada bulundu.

İbadiden komşu ülkelere mesaj

29 Mayıs 2018 22:42

Irak’ta seçimleri kazanan partiler arasındaki hükümet kurma görüşmeleri hız kazanırken, 12 Mayıs’ta yapılan seçimlerde 3. sırada gelen Başbakan Haydar İbadi yaptığı basın açıklamasında komşu ülkelere mesaj gönderdi. Komşu ülkelerin müdahaleleri konusunda endişe duyduğunu dile getiren İbadi, “Her alanda Irak’a yardım eden bütün komşu ülkelere teşekkür ediyoruz. Öte yandan Iraklılar iç sorunlarını çözebilirler” dedi. 

Komşu ülkelerin Irak’ta çıkarı olmasının doğal olduğunu söyleyen İbadi, “Bizler komşu ülkelerin müdahalesi olmadan ülkemizin çıkarına özen gösteriyoruz” ifadesini kullandı. 

Irak seçimlerinin galibi Şii lider Mukteda el-Sadr, hükümet kurma sürecinde İran ile ABD’nin müdahalelerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.  

 

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