39 selatin camisinin temizlik ve güvenlik hizmetlerini sürdürmeye devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılının Nisan ayında imzalanan protokol ile selatin camilere ait tuvaletlerin işletmesini devralarak ücretsiz olarak hizmet sunuyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında selatin camilerin 19’unda ücretsiz hizmet uygulamasına geçilirken diğer camilerle ilgili çalışmalar ise hızla sürdürülüyor. Modernize edilerek kullanıma sunulan tuvaletler temiz ve sağlıklı ortamda hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi temizlik timi cami halılarından avluya kadar her bir noktanın temizlik işlerini titizlikle yürütüyor. Güvenlik personelleri ise selatin camilerin 24 saat güvenliğini temin ediyor.

Ücretsiz tuvalet hizmeti verilmeye başlanan camiler şunlar: “Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, Dolmabahçe Camii, Yavuzselim Camii, Piyalepaşa Camii, Aksaray Valide Sultan Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Laleli Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Fatih Hırka-i Şerif Camii, Hadım İbrahim Paşa Camii, Ortaköy Camii, Nuruosmaniye Camii, Beyazıt Camii, Sümbül Efendi Camii, Şehzadebaşı Camii, Hekimoğlu Ali Paşa Camii, Nusretiye Camii”.