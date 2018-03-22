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İBB Başkan Mevlüt Uysal'dan Dünya Su günü mesajı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal 22 Mart Dünya Su günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Uysal mesajında, "Dünyada sayılı şehirlerde musluktan su içilir. Bunlardan biri de İstanbul'dur" dedi.

İBB Başkan Mevlüt Uysaldan Dünya Su günü mesajı

22 Mart 2018 12:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, mesajında, "Bugün “22 Mart Dünya Su Günü”.Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanılmaktadır. "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak için alınmış anlamlı bir karardır. 2018 yılının teması “Su İçin Doğal Çözümler” olarak belirlenmiştir. Dünyada sayılı şehirlerde musluktan içilebilir.

Bunlardan biri de İstanbul’dur.İstanbul’un suyu; Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO),ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA),Avrupa Birliği (EC),Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine uygundur.Bu önemli değere halkımızla birlikte sahip çıkmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İstanbul, “Su Medeniyeti”nin başkentidir. Bu sorumlulukla İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için büyük yatırımlar yapıyoruz. İstanbul’umuzda barajlardaki doluluk oranları % 90'lar seviyesine ulaştı. Yaklaşık 1 yıl yağış olmasa bile İstanbul’un su sıkıntısı yok. Ancak dünyada su kaynakları sınırsız değil.

Suyu kullanırken her damlasının kıymetli olduğunu ve sağlıklı suyun hayat olduğunu unutmayalım. “Dünya Su Günü” kutlu olsun"ifadelerini kullandı.  

Etiketler: Mevlüt Uysal

 

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