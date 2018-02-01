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İBB Başkanı Uysal’dan özel halk otobüsü açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar’da üç kişinin hayatını kaybettiği halk otobüsü kazasıyla ilgili konuştu.

İBB Başkanı Uysaldan özel halk otobüsü açıklaması

01 Şubat 2018 16:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar’da üç kişinin hayatını kaybettiği halk otobüsü kazasıyla ilgili konuştu. Uysal, "Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim" dedi.

Başkan Uysal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu sabah özel halk otobüsünün sebep olduğu kazada maalesef 3 vatandaşımız vefat etti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kazada yaralanan iki vatandaşımız ayakta tedavi ile taburcu olurken, iki yaralı vatandaşımız ile ekiplerimiz hastanede ilgilenmektedir. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu vesile ile Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim. Hepimizi üzen kaza ile ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar."

Etiketler: İBB, Mevlüt Uysal

 

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