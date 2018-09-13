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İBB ekipleri beklenen yağış önce temizlik çalışmaları yaptı

İBB ekipleri beklenen yağış önce temizlik çalışmaları yaptı
İBB ekipleri beklenen yağış önce temizlik çalışmaları yaptı

İstanbul’da beklenen şiddetli yağış önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde temizlik çalışması yaptı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul'da beklenen şiddetli sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttırması ve Cuma günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli, kuzey bölgelerimizde ise şiddetli 60-90 kg/m2 yağışların olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağış öncesi alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde temizlik çalışmalarını sürdürdü. Yağış öncesi olumsuzluk yaşanmaması için Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Atık Yönetim Müdürlüğü, İSTAÇ ekipleri mazgal, yağmur suyu kanalları, su birikintisi olan muhtemel yerlerde temizlik çalışmaları yaptı.  

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