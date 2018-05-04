İBB Futbol Akademi, Porto ile Bayrampaşa'da karşılaşıyor

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İBB iştiraki Spor İstanbul ve Başakşehir Futbol Kulübü işbirliğinde hayata geçirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi'nde altıncı etap, final programı ve madalya töreni ile sona eriyor. Futbol Akademi Kampı projesinin final programı kapsamında, Avrupa’nın önemli kulüplerinden Porto’nun U-12 takımı İstanbul’a geldi. Alt yapısında dünyaca ünlü futbolcular yetiştiren Porto’nun U-12 Takımı ile İBB Futbol Akademi karması özel bir maç yapacak. Akademi Kampı Final Programı, 5 Mayıs Cumartesi günü İBB Bayrampaşa Stadı’nda (Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi yanı) saat 13.00’te başlayacak.

FUTBOL KULÜPLERİNE 450 YETENEK KAZANDIRILDI

İBB Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi, 7-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 23 farklı spor tesisinde düzenlenen proje kapsamında şu ana kadar 25 bin çocuk, uzman eğitmenler eşliğinde kamp eğitimleri gördü. Futbolcu adayları, düzenli ve modern antrenman yöntemleri ile tanışıp sportif etkinliklere ücretsiz olarak katıldı.

Çocukların ‘fiziksel, ruhsal ve mental’ gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen proje ile gelecek vadeden futbolcuların Türk sporuna kazandırılması hedeflendi. Bu kapsamda 6 etap sonunda 453 futbolcu, projenin pilot kulüpleri olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Sekbanlar Spor Kulübü ve İstanbul Sahil Spor Kulübü başta olmak üzere 25 farklı amatör spor kulübünün alt yapılarına kazandırıldı.

6 MAYIS’TA ‘İBB AKADEMİ KUPASI TURNUVASI’ HEYECANI YAŞANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 Mayıs Pazar günü İBB Bayrampaşa Stadı’nda İBB Akademi Kupası düzenleyecek. İBB Futbol Akademi Kampı’nın en iyi sporcularından oluşan İBB ALL STAR karmasının yer alacağı turnuvada; Porto, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Erok Spor’un 12 yaş altı takımları karşı karşıya gelecek. Saat 10.30’da başlayacak mücadeleler sonunda ilk 3’te yer alan takımlara kupa ve madalya takdim edilecek.

