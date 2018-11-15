İBB Grup başkan vekilliği yapan Av. Temel Başalan, Kağıthane belediye başkan aday adayı oldu

Yerel seçimler yaklaştıkça tüm siyasi partilerde olduğu gibi Ak Parti adayları da görücüye çıkmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir dönem grup başkan vekilliği görevinde bulunan Av. Temel Başalan Ak Parti'den Kağıthane belediye başkan aday adaylığı müracaatında bulundu.

Temel Başalan: "Bölgede sevilen bir isim"

Uzun yıllar Kağıthane bölgesinde ikamet eden ve her kesim tarafından sevilen Avukat Temel Başalan, Kağıthane Belediyesinde başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği görevlerinde de bulunmuştu. Bölgede sevilen bir isim olan Avukat Temel Başalan'ın aday adaylık başvurusunda bir çok sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri hazır bulundular. Ordulu Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Dervişoğlu, "Temel Başalan, bölgemizde sevilen bir isimdir. Yıllardır toplumsal çalışmaları ile hepimizin takdirini kazanmıştır. Allah çıkmış olduğu yolda yar ve yardımcısı olsun" dedi.

"Niyet hayır, akıbetimiz de hayır olur"

Kağıthane Ak Parti İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin'e aday adaylık müracaat belgesini teslim eden Temel Başalan katılımcılara hitaben yapmış olduğu konuşmasına; "Niyet hayır, akıbetimiz de hayır olur diyerek, belediye başkan aday adaylığı müracaatımızı Kağıthane İlçe Başkanımız Mevlüt Öztekin'e teslim ettik. Rabbim çıkmış olduğumuz yolda hakkımızda hayırlısını nasip etsin" diye konuştu.

Av. Temel Başalan kimdir?

Temel Başalan, 1971 yılında Ordu Mesudiye'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına Mesudiye'de başlayan Temel Başalan; orta ve lise eğitimini Ordu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Temel Başalan, öğrenim hayatından sonra siyasete yöneldi. Temel Başalan, 2004-2009 yıllarında Kâğıthane ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Meclis Üyeliği ve Kâğıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu dönemde başkan yardımcılığının yanı sıra encümen başkanlığı, hukuk ve imar komisyon başkanlığı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir dönem grup başkan vekilliği görevinde bulunan Temel Başalan, 2006 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 2008 yılında Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu. 2009 yılında yapılan İl Kongresi'nden sonra da Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olan Temel Başalan; AK Partili belediye başkanları, ilçe başkanları ve akademisyenlerden kurulu komisyonlar marifetiyle, yerel yönetimlerde yaşanan mülkiyet sorunlarının tespiti ve bu sorunlara yasal çözüm önerilerinin getirilmesinde etkin rol oynadı.

Birçok dernek ve vakıfta kurucu, yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev alan Temel Başalan, halen Ordulular Birliği Hizmet Vakfı'nda ve Ordu Dernekler Federasyonu'nda Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunuyor. Ayrıca Başalan, avukatlık mesleğinin yanı sıra Kağıthane Belediyesi meclis üyeliği görevini de sürdürüyor.