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İBB iddianamesinde sanıkların karargahtaki görüntüleri de yer aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz’da işgal edilmesine ilişkin 50 şüpheli hakkında 3’er kez müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, darbeci askerlerin karargah binasındaki görüntülerine ilişkin fotoğrafları da yer aldı.

İBB iddianamesinde sanıkların karargahtaki görüntüleri de yer aldı

24 Temmuz 2017 18:33

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) işgal edilmesine yönelik iddianame hazırlandı. Sanık Mustafa Düzenli’nin 15 Temmuz günü gerçekleştirilen darbe girişimini planlamak üzere Ankara’dan İstanbul’a geldiği belirtilen iddianamede, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan toplantıda 15 Temmuz günü kritik bölgelerde konuşlandırılacak olan askeri personelin ve araçların planlamasının, gerçekleştirilecek faaliyetlerin, personel dağılımının ve görevlendirmenin görüşüldüğüne yer verildi. İddianamede, kamera görüntülerine göre darbe girişimine katılan askeri personelin 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına peyderpey geldikleri, bunlardan dikkat çekici olan Albay Muzaffer Düzenli’nin elinde çantalı bir vaziyette 13 Temmuz’da komuta katından makam odalarına doğru yürüdüğü, Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın 12 Temmuz tarihindeki toplantıya katılırken, 13 Temmuz tarihindeki toplantıya katılmadığı ve 16 askeri personelin toplantıya katıldığı anlatıldı.

İddianamede yer alan kamera görüntülerinde darbeci askerlerin zaman zaman karargah binası önüne çıktıkları, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyüp Gürler, Albay Uzay Şahin, Albay Muzaffer Düzenli, Albay Rıfkı Keser, Yarbay Murat Yanık, Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu’nun sivil kıyafetli, diğer askeri personelin ise ekseriyetle tugay personeli olması sebebiyle üniformalı oldukları, sadece Albay Ömer Faruk Özköse’nin kışlaya üniformalı olarak geldiği belirtildi. Kamera görüntüleri ve alınan ifadeler kapsamında olay günü tugayın nöbetçi subayının Zafer Gümüş olduğu anlatılan iddianamede, toplantı esnasında en düşük rütbeli subay olan Yüzbaşı Mehmet Karabekir’in çay servisi yaptığı ve içeriye subay sınıfı haricinde başka askeri personelin alınmadığı yer aldı. İddianamede, toplantıya katılanların toplantı bitimi 14 Temmuz günü saat 01.45’de sırayla toplantıdan çıktıkları ve koridora geçtikleri belirtilerek, Özkan Aydoğdu’n Eyyüp Gürler ile birlikte karargahtan ayrıldığı, saat 02.30 sıralarında tugay karargahında nöbetçi Subay Zafer Gümüş haricinde herhangi bir kişinin kalmadığı kaydedildi.


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