İBB İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler’in 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere belediye binasını teslim eden Mehmet Tunç’un elini öptüğüne ilişkin eski bir fotoğrafı göstererek Diler’in istifasını isteyen Sağ’a, AK Partili meclis üyeleri tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Soru önergelerinin sunulduğu Eylül ayının ilk toplantısında gündem dışı yapılan konuşmalar ön plana çıktı. CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler’in 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece belediye binasını darbeci askerlere teslim eden İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç’un elini öpmesine ilişkin eski bir fotoğrafını göstererek istifaya davet etmesi salonda gerginliğe neden oldu. Salonda bulunan AK Partili Meclis üyeleri masalara vurarak, CHP’li Meclis Üyesi Sağ’a tepki gösterdi.

“Hadi Diler’in İmar Komisyon Başkanlığı'nda oturması şaibelidir, istifasını istiyorum”

15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı konuşmada İBB İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler’in istifasını isteyen CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, “15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece 240 şehit verdik, ülke yangın yerine dönmüş. Halka ateş ederek öldüren darbeci askerleri İBB’ye alan, çay ikram eden, hatta aldığımız duyumlara göre darbecilere gece yemek hazırlatan, darbecilere gelen İBB’yi vereceğim dediği söylenen, şu anda oğluyla birlikte tutuklu bulunan ve işine son verilen Mehmet Tunç’un elini İmar Komisyonu odasında öpen Hadi Diler görevine devam mı edecek? Bu kadar şehit niye verildi, hiç mi bir şey yapılmayacak. Biz hep beraber FETÖ’yü lanetlemedik mi? Hadi Bey bundan sonra orada rahat edemez. Bu saatten sonra o koltukta oturması şaibelidir. AK Parti grubu da bunu siyasi olarak kaldıramaz. Sayın başkanım, Hadi Bey’in istifasını istiyorum” diye konuştu.

“Hakkımda açılan soruşturma yok, olursa aslanlar gibi ifademizi veririz”

CHP’li Meclis üyesi Sağ’a cevap veren İBB İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Güler, “Komisyon odasına gelmiş bir büyüğümüzün elini öptük ve çıkarken de Türk örf ve adetlerine uygun olarak da yaşlı bir insanın elini öpüyoruz. Biz ailemizden, büyüklerimizden, atalarımızdan böyle gördük. Biz kendimizden büyük kim gelirse saygıda kusur göstermeyiz elini öperiz, etek öpmeyiz. CHP’nin eski bir genel başkanı sinsice çekilen bir fotoğraftan dolayı yargılanıyoruz. O gece bizim belediyede olduğumuz doğrudur. Biz o gece belediyede komisyondaki arkadaşlarla birlikte çalışıyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir sıkıntı olduğu bize telefonla bildirildi. Bizde çeşitli arkadaşları aradık ve belediyeyi terk ettik. Tarafıma açılmış herhangi bir soruşturma yoktur. Eğer açılırsa aslanlar gibi gider ifademizi de veririz” diye konuştu.

“İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanımız Hadi Diler’i kimseye yedirmeyeceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler ile ilgili CHP’li meclis üyesinin yaptığı konuşmaya tepki gösteren AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Temel Başalan, “İBB Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın ifade ettiği gibi elinde bu konuyla ilgili bir bilgi varsa, meclis başkanımızın da söylediği gibi bununla ilgili yasal yollara başvuru yapabilir. Ben burada şunu ifade etmek istiyorum, bizim İmar Komisyonu Başkanımızın herhangi bir FETÖ veya herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığından eminiz. Biz İmar Komisyonu Başkanımız Hadi Diler’i başta Hüseyin Sağ olmak üzere, onun gibi düşünenler varsa onlara yedirmeyeceğiz. Aynı şekilde Hadi Diler Komisyon Başkanı olarak işinin başındadır” şeklinde konuştu.

Mehmet Başa