Toplantıda Maltepe'de kentsel dönüşümün önünü açacak olan Gülsuyu-Gülensu İmar Planı Değişikliği kararı da onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısı İBB binasında bulunan mecliste gerçekleştirildi. Toplantıya İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever’in yanı sıra çok sayıda meclis üyesi katıldı. Toplantıda, İnönü Caddesi ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi arasında bulunan isimsiz parka ‘10 Aralık Şehitler Parkı’ adının verilmesi önerisi sunuldu. Oy birliğiyle kabul edilen öneriyle isimsiz parkın adıyla Beşiktaş şehitlerinin yaşatılması sağlanacak. Toplantıdaki önemli bir diğer karar ise imar sorunlarıyla gündeme gelen ve vatandaşların uzun zamandır beklediği kentsel dönüşümün önünü açacak olan Maltepe ilçesinde 1\5000 ölçekli Gülsuyu- Gülensu İmar Planı değişikliği de oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda söz alan bir mahalleli ise karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Partili Meclis Üyesi Havva Nur Yurtsever ise Halep kentinde yaşanan insanlık dramına karşılık meclis üyelerinin aralarında bir yardım kampanyası başlatmasını istedi. Meclis üyelerinin de destek vermesiyle Halep’teki vatandaşlar için en az 100 Türk Lirası olmak üzere meclis üyelerinden bağış toplanacak.

“İsimsiz bir parka 10 Aralık Şehitleri Parkı adını verdik”

Beşiktaş’taki terör saldırılarını kınadığını belirten İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, “Meclisimizin ilk günü üyelerimizle birlikte olay mahaline gittik. Şehitlerimizin acı hatırasına hem Kur’an-ı Kerim okundu, hem karanfil bıraktık. Bu günde Beyoğlu’nda Dolmabahçe Camii’ne inerken sağ tarafta kalan isimsiz bir parka 10 Aralık Şehitleri Parkı adını verdik. Amacımız şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak” şeklinde konuştu.

“Halep’e yardım adı altında bir kampanyaya bizde bugün katılmış olduk”

Halep için başlatılan destek kampanyasıyla ilgili konuşan Başkan Vekili Başalan, “Halep’te yaşayan Müslümanlara ciddi derecede işkence yapılıyor ve öldürülüyor. Bundan en çok kadınlarımız ve çocuklarımız etkileniyor bu vesileyle bizde hükümetimizin de başlattığı birçok kuruluşunda destek verdiği Halep’e yardım adı altında bir kampanyaya bizde bugün katılmış olduk. AK Parti grubu olarak Kızılay’ın başlatmış olduğu bu kampanyaya meclis üyeleri olarak katkı sağlamak amacıyla bizde 100 Türk lirasından az olmamak üzere bunun daha fazlasını da bağışlayan kardeşlerimiz olabilir, bağışlamalarını ve yardım yapmalarını istedik” diye konuştu.

Toplantı, önerilerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Harun Basat - Hasibe Karadağ