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İBB, otobüsten indirilen gaziden özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ta ücretsiz kartının geçmediği gerekçesiyle yağmurlu havada otobüsten indirilen gaziden özür diledi.

İBB, otobüsten indirilen gaziden özür diledi

25 Ocak 2018 12:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "22.01.2018 tarihinde Beşiktaş'ta 36YM hattında bir gazimizin ücretsiz seyahat kartı ile iki katlı otobüse bindirilmemesi bizi fazlasıyla üzmüştür. Olayın sosyal medyada paylaşılması ile birlikte durumdan haberdar olup hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerimiz Gazimizi evinde ziyaret etmiş ve yaşanan bu üzücü olay için özürlerimizi iletmişlerdir” denildi.
Sürücü hakkında yasal işlem başlatılacağının belirtildiği açıklamada, “Ayrıca sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır. Bu üzücü olaydan dolayı gazimiz ve kamuoyundan özür dileriz. Gazilerimiz İBB için hep özel bir önem ve hassasiyet arz etmiştir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

 

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