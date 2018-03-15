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İBB: 'Tramvay kazasında yaralananlar taburcu edildi'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Topçular'daki tramvay kazasında yaralanan yolcuların ve makinistin taburcu edildiğini açıkladı.

İBB: Tramvay kazasında yaralananlar taburcu edildi

15 Mart 2018 19:05

İBB'den sabah saatlerinde Topçular'da meydana gelen tramvay kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Topçular istasyonunda meydana gelen tramvay kazasında yaralanan yolcular ve makinist taburcu edildi. Topkapı-Şehitlik arasında 20 dakika aralıklarla ring seferleri yapılmaktadır. Şehitlik-Bosna Çukurçeşme istasyonları arasında 25 dakika aralıklarla, Bosnaçukurçeşme-Mescidi Selam arasında 5 dakika aralıklarla sefer yapılmaktadır. Bosnaçukurçeşme-Topkapı arasında ayrıca İETT otobüsleriyle de ek seferler düzenlenmektedir. Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma devam ediyor” denildi.  

 

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