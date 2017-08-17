İBB ve Başakşehir spor kulübü geleceğin kalecilerini yetiştiriyor

"Futbol oynamayan çocuk kalmayacak" sloganı ile yola çıkılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Başakşehir Futbol Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen Kaleci Eğitim Projesi Kapanış lansmanı futbolun ünlü isimlerini genç yeteneklerle buluşturdu. İBB Bayrampaşa Stadı’nda gerçekleşen lansman programına A Milli Takım'ın ve Başakşehir Futbol Kulübü'nün kalecisi Volkan Babacan, Kaleci Mert Günok Kaleci Ufuk Ceylan ve Faruk Çakır’da katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor A.Ş. ile birlikte yürütülen projeye 7- 14 yaş arası 146 kaleci adayı katıldı. Yetenekli kaleci adaylarına refleks geliştirme, esneklik, motivasyon, başlama duruşu, top takibi, gelen topların tutulması, golcünün açısını daraltma gibi teknik ve taktik konularda eğitimler verildi. İBB Kaleci Akademi Kampı'nda başarılı olan file bekçileri, başta Başakşehir Futbol Kulübü olmak üzere diğer İstanbul kulüplerinin altyapılarına kazandırılıyor.

Çocukların spora yönlendirilmesini taktir ettiğini söyleyen A Milli Takımı ve Başakşehir Futbol Kulübü'nün kalecisi Volkan Babacan, ‘’Burada olduğum için çok mutluyum, gençlerimizin ve çocuklarımızın bu şekilde spora yönlendirilmesi çok güzel. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Spor A.Ş’ye ve gençlik spor müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza bu ortamların sağlanmasını ve daha da artmasını istiyoruz. Buradaki gençlerin hepsi sporcu olamasalar da umarım ülkelerine iyi bir vatandaş iyi bir birey olarak yetişirler. Şansları açık olsun hepsinin’’ dedi.

"Kalecilik, futbolda ki en kritik mevki’’

Kaleciliğin hak ettiği değeri bulacağını dile getiren Spor A.Ş Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, ‘’Bu uygulama Türkiye’de ilk diyebiliriz ve bunu söyleyebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu projeyle kalecilik aslında hak ettiği değeri buluyor diyebiliriz. Bizde kendi aramızda maç yapardık mahallede ve kaleye kimse geçmek istemezdi ama bu durum bu tarz çalışmaların olmamasından kaynaklanıyordu. Aslında kalecilik mevkisi futboldaki en kritik mevki. Kaleciler sayesinde oynanan maçın kaderi değişebiliyor bundan dolayı hak ettiği yeri bulacaktır’’ diye konuştu.

Kaleci olmak isteyen Kuzey Benli, "Burada kariyer yapmak için çok çalışıyoruz, iyi yemekler yiyoruz. İyi takımlara transfer olmak istiyoruz ve küçüklere örnek olmaya çalışıyoruz. Ben buraya geldim çünkü kaleci olmak istiyorum. Şut çıkarmayı seviyorum, kaleciler kader anıdır futbolda bu yüzden kaleci olmak istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Kendini geliştirme fırsatı bulduğunu söyleyen Erkut Yılmaz ise, ‘’ Burada yeteneklerimi konuşturuyorum. Volkan Babacan gibi kalecilerle eğitim yaparak kendim daha çok geliştiriyorum. Teknik, top kontrolü, top sektirme gibi eğitimler alıyorum’’ dedi.

Serdal Altıntepe