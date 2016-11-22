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İBB: Yangına 71 araç müdahale etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bayrampaşa’da yangına 71 araç, 148 personel ile müdahale edildiği belirtilirken, yangında 7 bin 500 litre köpük ve tonlarca su kullanıldığı ifade edildi.

İBB: Yangına 71 araç müdahale etti

22 Kasım 2016 15:28

Yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bayrampaşa Kilimciler Sanayi Sitesi’nde nedeni henüz belirlenemeyen yangın patlamalarla birlikte kısa sürede yayılarak binayı sardı. Her kat yaklaşık 5 bin 000 metrekare alandan oluşuyor. Toplamda 25 bin metrekare alan etkilendi. Yangın ihbarı saat 10.25’te geldi. Eyüp itfaiye müfrezesi saat 10.29’da yangına 3 araç 7 personel ile müdahale etmeye başladı. Yangının yayılma riski göstermesi üzerine, İstanbul İtfaiyesi alarma geçerek Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan tüm itfaiye birimlerinden takviye ekipleri bölgeye sevk etti.

Yangına Kocayusuf, köpük kuleleri, merdiven araçları, başlangıç, araçlarının da aralarında bulunduğu 71 araç 148 personel ile müdahale edildi. Yangın bölgesine, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığından vinç, dozer ve kepçeler de sevk edilerek söndürme çalışmalarına katıldı. Yangında 7 bin 500 litre köpük ve tonlarca su kullanıldı. Yangın sırasında iş hanında mahsur kalan 75 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tahliye edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında Poliol, İzosiyanat, plastik ve benzeri kimyasal maddelerin kullanıldığı ayakkabı taban imalatı sırasında başladığı tahmin ediliyor.Atölyelerde bulunan kimyevi maddelerin yanıcı parlayıcı olması nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Yangın kontrol altına alındı söndürme çalışmaları devam ediyor.”


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