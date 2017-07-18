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İBB: 'Yıldırım düşmesi sonucu 15 yangın meydana geldi'

Kenti etkisi altına alan yoğun yağışlarla ilgili bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri'nin Çanta bölgesinde metrekareye 118 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Açıklamada, yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen 15 yangına büyümeden müdahale edildiği belirtildi.

İBB: Yıldırım düşmesi sonucu 15 yangın meydana geldi

18 Temmuz 2017 18:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti etkisi altına alarak günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlarla ilgili açıklama yaptı. İBB tarafından verilen bilgilere göre, İstanbul'da en fazla yağış, metrekareye 118 kilogramla Silivri'nin Çanta bölgesine düşerken, en az yağışın olduğu yer ise metrekareye 27 kilogramın düştüğü Terkos oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"İstanbul il genelinde 18 Haziran 2017 Salı günü sabah 7.30-9.30 saatleri arasında 45-55 dakika süre ile etkili olan şiddetli yağış sonucu farklı bölgelerimizdeki meteoroloji istasyonlarımızdan kaydedilen yağış miktarları grafikte gösterilmiştir. Şiddetli yağış esnasında dakikada 73 şimşek ve yıldırım hadisesi ile yağış boyunca toplam 2 bin 563 adet şimşek ve yıldırım hadisesi gözlemlenmiştir. Yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen 15 yangın olayına büyümeden müdahale edildi.” 

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri


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