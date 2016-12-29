İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul’u etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağışın Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre akşam saatlerinde kar fırtınasına dönüşmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri alınan ihbarlar doğrultusunda dün gece yarısından itibaren tüm ekipleriyle ana arterler ve kavşaklarda tedbirlerini aldı. Alarma geçen AKOM olumsuzluklara karşı ekipleri yönlendirdi. Dün geceden itibaren 932 araç ve iş makinesi 3 bin 437 personel kritik noktalarda buzlanma nedeniyle 110 ton tuz kullandı.

Saatte hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle minibüs, kamyon, tır gibi yüksek kasalı araçlar köprü ve viyadüklerden geçerken hızlarını yavaşlatmaları trafik kazalarının önüne geçecektir. İstanbul’da fırtına ve dikkatsiz araç kullanımından dolayı çok sayıda araç devrilmesi ve kaza meydana geldi. İBB ve polis ekipleri kazalara müdahale etti. Ana arterlerde 21’i yaralamalı 58 trafik kazası meydana geldi. Fırtına nedeniyle 24 ağaç, 5 direk devrildi. 60 binanın çatısı uçtu. 126 tabela uçması meydana geldi. D100 ve TEM karayolunda 3 araç bir vinç devrildi.

Zeytinburnu Spor Salonu'nda 498 evsiz vatandaşımız misafir ediliyor. İstanbul genelinde kritik noktalara ise vatandaşların kullanımı için tuz torbaları (10 bin ton) bırakıldı. Kışla mücadele çalışmaları AKOM koordinasyonunda yürütülecek. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM’dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek. Kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı ve çekici muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek.”