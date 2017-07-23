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İBB'den Aşiyan Parkı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Aşiyan Parkı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada proje çalışmaları yapıldığı ve ağaçların kesilmesinin söz konusu olmadığı söylendi.

İBBden Aşiyan Parkı açıklaması

23 Temmuz 2017 20:26

İBB tarafından Aşiyan Parkı ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Aşiyan Parkı'ndan geçecek olan Füniküler hattında proje çalışmaları yapıldığı ve parkta ağaçların kesilmeyeceği belirtilerek, "Aşiyan Parkı'ndan geçecek olan Füniküler hattında proje çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda ağaç kesilmeyecek Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıkları Kurulu İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü, orman mühendislerinin bilgisi dahilinde bazı ağaçlar aynı bölgede taşınacak şekilde planlanıyor. Şantiye bittikten donra yeniden düzenlenecek eski haline getirilecek. Ağaçların kesilmesi söz konusu değildir" denildi.
 

Etiketler: Aşiyan Parkı, İBB


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