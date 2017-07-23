İBB'den Aşiyan Parkı açıklaması

İBB tarafından Aşiyan Parkı ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Aşiyan Parkı'ndan geçecek olan Füniküler hattında proje çalışmaları yapıldığı ve parkta ağaçların kesilmeyeceği belirtilerek, "Aşiyan Parkı'ndan geçecek olan Füniküler hattında proje çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda ağaç kesilmeyecek Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıkları Kurulu İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü, orman mühendislerinin bilgisi dahilinde bazı ağaçlar aynı bölgede taşınacak şekilde planlanıyor. Şantiye bittikten donra yeniden düzenlenecek eski haline getirilecek. Ağaçların kesilmesi söz konusu değildir" denildi.

