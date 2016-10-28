İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın adını kullanarak, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri için yardım kampanyası yapıldığı belirtilerek iş adamlarından sponsorluk ve para istendiği bilgileri gelmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde yardım kampanyası düzenlememektedir. Vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları, böyle durumlarda 153 Beyaz Masa birimine ihbarda bulunmaları önemle duyurulur.”