İBB'den engeli köfteciye 2'inci kez araba hediyesi

Çatalca’da yüzde 72 engelli olan Hasan Ekşi'nin tek geçim kaynağı olan köfte arabası geçtiğimiz ay kundaklanmıştı. Bunun üzerine yetkililere yardım çağrısında bulunan köfteci Ekşi'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) el uzatarak yeni bir köfte arabası hediye etmişti. Daha sonra iki kez daha kundaklanan Ekşi'nin arabası tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Bunun üzerine İBB Başkanı Kadir Topbaş, Ekşi'ye tekrar yardım eli uzatarak 2'inci kez köfteci arabası hediye etti.

Hasan Ekşi ise yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "3'üncü kez yakıldı arabam. Kendi imkanlarımla yapmıştım arabamı. 3'üncü kez de yakılınca imkanlarım el vermedi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım kadir Topbaş bu arabayı gönderdi bana, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. 2'inci Kez araba yollayışı. Beni kabul ederse yanına gidip teşekkür etmek istiyorum. Basın aracılığı ile değil de yanına gidip teşekkür edeceğim ona. Allah razı olsun ondan."

Köfteci arabası 24 saat izlenecek

Artık köfteci arabasının 24 saat izleneceğini söyleyen Ekşi, "Asayiş konusunda da Sayın Emniyet Müdürüm, Komiserim bütün ekiplerini bana yönlendirdiler onlara da teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun hepsinden. Yer konusunda da o kısımda Mobese kamerası yoktu. Emniyette Mobese kameralarının oraya çekmemi uygun gördü. İnşallah bundan sonra bir şey olmaz diyorum. Olmayacağını düşünüyorum. Burada Mobese kamerası 7-24 saat izleniyor. Bu alanda arabam güvende" dedi.

Aracını yakanlara seslendi

Aracı yakanlara seslenen Ekşi, "Yiğit adam arkadan vurmaz. Gelsin sorun neyse yüzüme söylesin. Arkadan vurmakla hiçbir şey elde edemez. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz er ya da geç bunu bulacaktır. Devletime güveniyorum" şeklinde konuştu.

Alper Korkmaz



