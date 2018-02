İBB’den metrobüs kazası açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haramidere Metrobüs durağında gerçekleşen kaza ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “04.02.2018 tarihinde saat 18.56’da Beylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarpması sonucu maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana gelmiş olup olay yerine ambulans, itfaiye ve imdat ekipleri ile polis yönlendirildi. Kazada 24 yolcu hafif yaralandı. Yararlılar ambulanslarla hastanelere taşındı. Yapılan müdahale sonucunda oto çekici yardımıyla araçlar çekilip istasyonun temizliği yapıldıktan sonra saat 21.00 itibari ile istasyonumuz her iki yönde açılmıştır. Kaza sonrası İBB Başkanı Mevlüt Uysal, kazanın oluş şekli ve yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı, yaralı vatandaşlarla ilgili her türlü yardımın yapılmasını ve sağlık durumlarının yakından takip edilmesi talimatı verdi. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yerinde Çözüm Ekibi ve İETT ekipleri hastanelerdeki yaralılarla yakından ilgilenerek aileleriyle iletişime geçip taburcu olana dek eşlik ettiler. An itibariyle kazaya sebep olan metrobüs şoförü ve bir yolcu hariç tüm yaralılar ayakta tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir. Şoför personelimizin Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde yolcumuzun ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam etmektedir. Polis kaza raporu bu saat (02.00) itibari ile henüz tutulamamış olup, yaralı şoförün tedavi durumuna göre ifadesi alınacak ve rapor yazılacaktır. Kazanın oluş nedeni Cumhuriyet Savcılığının yapacağı soruşturma ile netlik kazanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

İsmail Bulut