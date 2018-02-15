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İBB’den öğrencilere Kış Spor Okulu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların bahçesine yaptırdığı spor salonlarında Kış Spor Okulu hizmeti veriyor. Ekim ayında başlayan ve Mayıs ayına kadar devam edecek ücretsiz kış spor okullarında 20 branşta 6 bin öğrenci faydalanıyor.

İBBden öğrencilere Kış Spor Okulu

15 Şubat 2018 22:18
İBB’den öğrencilere Kış Spor Okulu - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarında öğrencilerin faydalanması için açılan ve yoğun ilgi gören Yaz Spor Okulları’ndan sonra bir ilke imza atılarak Kış Spor Okulları hizmeti de sunulmaya başlandı. İBB’nin okulların bahçesine yaptırdığı spor salonlarından 45’inde açılan Kış Spor Okullarında öğrencilere ücretsiz olarak eğitim veriliyor. 30 Ekim’de başlayan kış spor okulu hizmetinden 6 bin öğrenci faydalanıyor. Öğrencilere salonlarda alanında uzman 70 antrenör ve beden eğitimi öğretmeni spor yaptırıyor.

Kış Spor Okulları’nda 20 farklı branşta spor eğitimi veriliyor

6-15 yaş arasındaki çocukları kapsayan Kış Spor Okulları’nda basketboldan karateye, jimnastikten güreşe kadar takım ve bireysel sporlar olmak üzere 20 farklı branşta spor eğitimi veriliyor. Öğrenciler hafta içi okuldan sonra ve hafta sonu olmak üzere kış spor okulları hizmetinden faydalanıyor. Kayıt sayısı arttıkça yeni salonların da dahil edildiği kış spor okullarına katılmak için spor salonunun bulunduğu okullara başvurmak gerekiyor.

Spor salonlarında her yıl 2,5 milyon kişi spor yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 184 okulun bahçesine spor salonu yaptı. Salonlarda her yıl 2,5 milyona yakın öğrenci, amatör sporcu, kulüpler ve vatandaşlar spor yapıyor. İhtiyacı olan okullara yeni spor salonlarının yapımı da devam ediyor. Kış Spor Okulları projesi 18 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek.

 

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