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İBB'den vatandaşlara ilaçlama uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin adını kullanarak, para karşılığında ilaçlama yapıldığı ihbarlarına ilişkin İBB'den açıklama geldi. Açıklamada her türlü ilaçlama çalışmasının Büyükşehir Belediyesi resmi birimleri ve yetkilileri tarafından yapıldığı belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

İBBden vatandaşlara ilaçlama uyarısı

18 Ağustos 2017 17:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yazılı olarak yapılan açıklamada, her türlü ilaçlama çalışmasının Büyükşehir Belediyesi resmi birimleri ve yetkilileri tarafından yapıldığı belirtildi. Açıklamada “Haşere Mücadele ve İlaçlama Hizmeti” adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin adı kullanılarak yapılan duyurulara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. O açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının çerçevesi ve kapsamı hakkında bihaşlgi almak için vatandaşlarımızın ALO 153 Beyazmasa’yı aramalarını önemle arz ederiz" denildi.

Etiketler: haşere, İBB


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