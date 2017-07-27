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İBB'den yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olacak olan şiddet yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

İBBden yağış uyarısı

27 Temmuz 2017 12:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli metrekareye 51-75 kilogram, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul’un batı çevrelerinde kuvvetli metrekareye 21-50 kilogram olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, alınan meteorolojik ihbar doğrultusunda AKOM planlamasıyla İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İSTAÇ, çalışmalarını tamamladı.

Yağışla birlikte rüzgârında kuzeyli yönlerden kuvvetlice ve aralıklarla fırtınamsı şeklinde (20-60 km/s) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da hissedilir derecelerde azalarak mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor."

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Etiketler: İBB, sağanak, uyarı


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