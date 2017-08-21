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İBB'den yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaptığı açıklamada vatandaşları şiddetli yağışlara karşı uyardı.

İBBden yağış uyarısı

21 Ağustos 2017 23:50

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre şiddetli yağışlar bugün sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle Anadolu yakası kuzey kıyılarında (Kilyos, Sarıyer, Beykoz ve Şile’nin köyleri) kuvvetli olan gök gürültülü sağanak yağışların ilerleyen saatlerde dinmesi bekleniyor. Akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul il genelinde Salı günü ise gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetlenerek özellikle Anadolu yakasında daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle oluşacak kararsız hava koşulları nedeniyle hortum ile kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Yağış öncesi çöp, sigara izmariti, poşet gibi çöplerin tıkadığı mazgalların temizlik çalışmaları Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri tarafından yapılıyor. Muhtemel yağış ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilçe belediyeleri bilgilendirildi. AKOM, İtfaiye, Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, İSKİ ekipleri hazır bekletiliyor.”

Etiketler: İBB, yağış, yağmur


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