İBB’nin işgali davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işgali ve aralarında Prof. Dr. İlhan Varank’ın da bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin 8’i rütbeli, 42’si er, 2’si sivil olmak üzere toplamda 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki büyük duruşma salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getilirken, müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

10 sanığa “anayasayı ihlal”den ağırlaştırılmış müebbet

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ramazan Ertürk, Zeki Demir, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, Ömer Sevim, Fatih Sultan Mehmet Samancı, Sercan Met, Ömer Er, Mehmet Tunç ve Gökay Atilla Bostan’ı “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

31 sanık hakkında müebbet hapis

Mahkeme, 31 sanığı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Sanıklar, Ramazan Ertürk, Zeki Demir, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, Ömer Sevim, Fatih Sultan Mehmet Samancı, Sercan Met, Ömer Er, 14 kişiyi şehit ettikleri gerekçesiyle “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılırken, 182 kişiye yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da 2912’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 31 sanık hakkında 14 kişiye yönelik “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verirken, aynı sanıkları, “kasten öldürmeye teşebbbüs” suçundan da 2366 yıldan 3640 yıla kadar hapse çarptırdı.

11 ere beraat kararı

Sanıklar Fatih Polat, Hakan Atçı, Onur Aslanoğlu, Sefa Karakaşlı, Ömer Faruk Filiz, Muhammed Karakan, Tolga Yağcı, Mehmet Yener, Ahmet Özbekler, Tugay Çetinkaya ve Yahya Durak, üzerilerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraat etti.

“Adalet yerini buldu”

Duruşma sonrasında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Tabi ki bunlar şehitlerimizi geri getirmiyor. Gazilerimizin de yaralarını sarmıyor. Ama tabi ki adalet yerini bulduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu neticeler sonrasında, çıkan kararlar sonucunda da böyle teşebbüslerin bir daha ülkemize tekrarlanmayacağını ümit ediyoruz. Biz tüm ekip arkadaşlarımız, avukatlarımız, yöneticilerimiz ve idarecilerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin davasını çok yakından takip ettik” dedi.

Gamze Erdemir - Mustafa Biçer

