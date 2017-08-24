İBB’nin işgaline ilişkin iddianame kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) işgaline yönelik 50 şüpheli hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmanın 27 Kasım’da Silivri’de görülmesine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

1 albay, 3 yüzbaşı, 1 teğmen, 1 asteğmen, 2 uzman çavuş ve 42 er olmak üzere 50 şüphelinin bulunduğu iddianamede, şüpheliler tarafından darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşlar ve emniyet güçlerinin üzerlerine ateş açıldığı belirtilerek, açılan ateş sonucu Prof. Dr. İlhan Varank’ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit olduğu, 152 kişinin ise yaralandığı anlatılmıştı.

3’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianamede, 50 şüphelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.