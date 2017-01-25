Osmanlı döneminde Karadeniz’deki maden ocaklarından çıkarılan kömürü Silahtarağa Termik Santraline taşımak için kullanılan Dekovil hattının yenilenmesi için İBB tarafından proje hazırlandı.

Ancak henüz ihalesi bile yapılmayan proje kapsamında Belgrad Ormanı’nda çalışma yapıldığı iddiası, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Belgrad Ormanı’na ağaçların kırmızı ve mavi olarak işaretlenmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları İBB’ye tepki gösterdi.

Tarihi dekovil hattının 22 ayda tamamlanması hedefleniyor. Tarihi dekovil hattı geçmiş güzergahı korunarak Silahtarağa bölgesinde yer alan Santral İstanbul’dan başlayıp Kağıthane Deresi ve Cendere yolunu izleyerek Göktürk üzerinden Ayvad Bendi mesire alanında son bulacak. 25 kilometre uzunluğa sahip olacak demir yolu hattında 10 adet istasyon bulunacak.