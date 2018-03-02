İbn Haldun Üniversitesi ‘Gelecek Araştırmaları Merkezi’ kuracak

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, 22 Şubat’ta SETA İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Dünya Siyasetinde Çin Etkisi’ konulu panelin açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, değişen dünyanın artık geleceğe yoğunlaştığına dikkat çeken Prof. Şentürk, Türkiye’nin bu alandaki eksikliğini gidermek için üniversite bünyesinde ‘Gelecek Araştırmaları Merkezi’ kuracaklarını söyledi.

Türkiye’de eksik olan şeylerden birinin de gelecek araştırmaları olduğunu ifade eden Prof. Şentürk, “100 sene sonra insanlık nereye gidecek? Türkiye’nin kızıl elması nedir? Bu maalesef şu anda belli değil. Ülke olarak geleceğe dönük bir vizyonumuz yok. Bu vizyonu İbn Haldun Üniversitesi olarak biz çizeceğiz ve bu merkezle Türkiye’nin kızıl elmasını, 100 sene sonrasını öğreneceğimiz araştırmalar yapacağız” diye konuştu.

"Bölgesel araştırma merkezleri de kurulacak"

Mevcut çağda hızla gelişen ulaşım, iletişim ve teknoloji ile beraber insan, toplum ve medeniyetler arası ilişkilerin arttığına dikkat çeken Prof. Şentürk, buna yönelik olarak bölgesel araştırma merkezleri kuracaklarını belirterek, “Çin, Rus, Hint, İran, Arap, Avrupa ve Amerika araştırmaları gibi araştırma merkezleri kurmayı planlıyoruz. Bu merkezlerde hem o ülkelerin dillerinin öğretilmesini, hem de o ülkelere ilişkin kütüphane oluşturulmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Osmanlıyı diğerlerinden ayıran 7 asır tek hanedan ile gitmesi”

Prof. Şentürk günümüzde artık dışa açık olmanın bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekerek, mevcut çağın insanlık tarihi için yeni bir dönem olduğunu ve bu dönemi 'Açık Medeniyet' olarak adlandırmak gerektiğini belirtti. Tarihte üç imparatorluğun olduğunu söyleyen Şentürk, “Bunlardan bir tanesi Çin, diğeri Roma ve son olarak Osmanlı. Bunlar dünyanın en uzun yaşayan imparatorluklarından. Ancak Osmanlıyı diğerlerinden ayıran 7 asır tek hanedan ile gitmesi. Bunun sırrı Osmanlının dışa açık yapıda olması. İçinde yaşadığımız çağ da dışa açık ve insanlık tarihi için yeni bir dönem” dedi.

"Değişimin farkında olmayan yok olmaya mahkumdur"

Prof. Recep Şentürk, eğitimin uluslararası boyut kazanmasıyla öğrenci hareketliliğinin zirveye taşındığını belirterek; eğitimin, uluslararası ilişkilerin, iktisadın ve dinin yeni çağın icatlarına göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini ifade etti. Şentürk, şöyle konuştu:

“Günümüzde medeniyetlerin kapıları, pencereleri ve duvarları kalmadı, hepsi iç içe geçmiş durumda. Yeni çağda değişikliği iyi okuyabilecekler ayakta kalabilecek. Ama bu köklü değişimin farkında olmayan toplumlar, dinler, medeniyetler, şirketler yok olmaya mahkumdur. Çünkü eski stratejilerle bu yeni çağda yaşayamayız.”

Rıfat Fırat