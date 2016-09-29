Bursa Hakimiyet Gazetesinin haberine göre, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kızıyla hasret gidermek için Bursa’ya geldi. Bir köftecide eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile yemek yiyen Tatlıses, özlem giderdi. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı buluşmada Tatlıses, kızını doyasıya sevdi. İbrahim Tatlıses’in mekandan ayrılmasından sonra sorulara cevap veren Yıldız, ünlü sanatçının Bursa’ya özel bir nedenden dolayı gelmediğini yalnızca kızı Elif Ada’yı özlediği için bir araya geldiklerini dile getirdi. Yıldız, ünlü türkücüye arabasına kadar eşlik edip İstanbul’a uğurladı.