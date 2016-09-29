Diğer
Kategoriler

İbo kızıyla hasret giderdi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada’yı görmek için Bursa’ya geldi. Bir mekanda eski eşi ve kızıyla yemek yiyen Tatlıses, yavrusuyla hasret giderdi.

İbo kızıyla hasret giderdi

29 Eylül 2016 14:24

Bursa Hakimiyet Gazetesinin haberine göre, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kızıyla hasret gidermek için Bursa’ya geldi. Bir köftecide eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile yemek yiyen Tatlıses, özlem giderdi. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı buluşmada Tatlıses, kızını doyasıya sevdi. İbrahim Tatlıses’in mekandan ayrılmasından sonra sorulara cevap veren Yıldız, ünlü sanatçının Bursa’ya özel bir nedenden dolayı gelmediğini yalnızca kızı Elif Ada’yı özlediği için bir araya geldiklerini dile getirdi. Yıldız, ünlü türkücüye arabasına kadar eşlik edip İstanbul’a uğurladı.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!