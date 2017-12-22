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İbrahim Erkal’ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün ağabeyi ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın kayınpederi Tahir Akgün son yolculuğuna uğurlandı.

İbrahim Erkalın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

22 Aralık 2017 15:39

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün’ün babası, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün de ağabeyi olan 70 yaşındaki Tahir Akgün dün hayatını kaybetmişti. Akgün’ün cenazesi bugün Büyükçekmece Kuba Cami’nde Cuma Namazı’nı müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, geçtiğimiz günlerde ağabeyini kaybeden, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Hasan Yılmaz, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, işadamı Abdurrahim Albayrak’ın yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı. Başkan Hasan Akgün ve yeğeni Filiz Akgün, cenazede taziyeleri kabul etti. Geçtiğimiz Mayıs ayında eşi İbrahim Erkal’ı da kaybeden Filiz Akgün’ün babası Tahir Akgün’ü son yolculuğuna uğurlarken üzgün olduğu görüldü.

Kılınan cenaze namazı sonrasında, Akgün’ün tabutu, Başkan Akgün ve yakınları tarafından toprağa verilmek omuzlandı.

Murat Delice

 

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