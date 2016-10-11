Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla AKFA Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Faruk Bayındır’ın eşi Betül Özbey Bayındır geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade veren Bayındır, örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Bayındır’ın, "2 tane çocuğumun yurt dışında okuduğu okulun parasını yatırmıştım. Yatırdığım paralar bununla ilgilidir. Okul parası olduğu da her evrakta ispatlıdır. Çocuklarımızın okul taksitleri ve öğrenci belgeleri de dosyada bulunmaktadır" dediği öğrenildi.

Hakimlik, Betül Özbey Bayındır’ın "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçunu işlediğini gösterir para transferlerine dair dekontlar ve MASAK raporları gibi somut delillerin bulunduğunu belirterek tutuklanmasına karar verdi.