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İbrahim Kalın: FETÖ’cüleri Türkiye Cumhuriyeti’ne iade etsinler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Eğer darbeyi kınayan ülkeler bu söyleminde samimi iseler kendi ülkelerine sığınan FETÖ’cüleri Türkiye Cumhuriyeti’ne iade etsinler” dedi.

İbrahim Kalın: FETÖcüleri Türkiye Cumhuriyetine iade etsinler

26 Ekim 2017 14:34

Kartepe Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye’nin Davos'u reklamını kullanmayın. Neden Davos’un reklamını yapıyoruz? Biz hala dünyaya Avrupa merkezli bakış açısından bakıyoruz. 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının millet olarak ayağa kalktığı bir geceydi. Darbeden çıkarmamız gereken dersler var. Cumhurbaşkanımızın 15 yıldır halkımıza aşıladığı özgüven olmasaydı, 15 Temmuz’ da insanlar ölümü göze alarak tanların helikopterlerin önüne atlamazdı. Dünyada dönüp duran oyunları hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesi devlet millet yakınlaşmasının en somut örneğini gördük" dedi.

“Asıl mesele batının, terör ile batılı olmayan ülkeleri tehdit etmek için bir enstrüman olarak kullanmasıdır”

“Batılı devletler darbe girişiminin sonuçlarına göre tavır alacaklarını açıkça belli ettiler” diyen Kalın, “Aslında Mısır Darbesi’ne doğrudan ve dolaylı destek verenler 15 Temmuz darbesi de başarılı olsaydı destekleyeceklerdi. Buna Libya’yı da Tunus’u da örnek verebiliriz. 15 temmuz darbe girişimi ertesi gün püskürtüldükten sonra batılı devletler kınama yaptılar. Ama darbecilere karşı demokrasiyi eleştirmeye başladılar. Sanki bu darbeyi uzaylılar yaptı bu darbenin bir faili yoktu. Darbecilerin üzerine gidildikçe eleştirel sesleri çıkmaya başladı. OHAL ilan edildiği zaman sesleri demokrasiye aykırı diye bağırdılar. Düşünebiliyor musunuz? 250 tane şehit verdiğimiz, yüz binlerce insanın sokaklara dökülerek engellediği bir darbeden bahsediyorum. Bu ülkede OHAL ilan ediliyor diye demokrasi elden gidiyor gibi söylemler yaptılar. Fransa’da iki tane terörist saldırı üzerine OHAL ilan edilmesi karşısında sessiz kalıyorlar. Batılı ülkeler kendi kamu düzenini sağlamak için tedbir aldıklarında bu devletin temel görevi olarak lanse ediliyor. İngiltere’deki, Fransa’daki terörle mücadele yasalarını inceleyin. Biz Türkiye’de hangi teröre karşı hangi kanunu çıkarıyorsak sorun oluyor. Bugün batı için terör kendisini hedef alıyorsa terör meselesi oluyor. Somut örneğimiz FETÖ, PKK. FETÖ ve PKK terör örgütünün herhangi bir batılı devlete saldırdığı görülmemiştir. Burada asıl mesele batının, terör ile batılı olmayan ülkeleri tehdit etmek için bir enstrüman olarak kullanmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti aynı anda 3 terör örgütü ile mücadele eden tek NATO üyesi ülkedir. Demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışan bu terör örgütlerine karşı Türkiye’nin yanında hangi ülkeler var. Destekten kastımız maddi destek değil. İstihbarat desteğinden bahsediyorum. Bugün PKK’nın en rahat hareket alanı bulduğu ülke ABD. Peki neden DEAŞ değil? Çünkü DEAŞ batılı devletleri de hedef aldığı için. Bugün mesela çeşitli Avrupa ülkelerinde PKK’ya açılan alanın onda birini biz batı karşıtı bir terör örgütüne açsaydık herhalde yer yerinden oynardı” ifadelerini kullandı.

“Samimi iseler FETÖ’cüleri Türkiye Cumhuriyeti’ne iade etsinler”

“Bizim dünyaya anlatacak muhteşem bir demokrasi hikayemiz oldu” diyen Kalın, “Uluslararası sistemin 15 Temmuz darbe girişimine verdiği tepkileri son 4-5 yılda yaşananlardan bağımsız ele alamayız. Önce Gezi olayları ardından da 17-25 aralık ve en sonda PKK başarısız olunca 15 Temmuz darbesini ortaya çıkardılar. Neden? Çünkü Türkiye artık uluslararası sistemi sorgulayan bu sistemin adalet üretmediğini söyleyen pozisyona geldi. Şu andaki küresel sistem adalet üretmiyor, eşitlik ilkesine riayet etmiyor. O yüzden cumhurbaşkanımız ısrarla dünya beşten büyüktür diyor. Bunu mülteci krizinde, Arakan krizinde gördük. Küreselleşme ile imkanlarımızın bu kadar arttığı bir dünyada biz yüz binlerce mülteciye sahip çıkamıyoruz. Bir haftada 300 bin Arakanlının topraklarından sürülmesine sessiz kalabiliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu süreç tamamen bitmiş değildir. Eğer darbeyi kınayan ülkeler bu söyleminde samimi iseler kendi ülkelerine sığınan FETÖ’cüleri Türkiye Cumhuriyeti’ne iade etsinler. Darbe girişimine katıldığı tescil edilmiş Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde haklarında tutuklama kararı verilmiş kişilerin kimler olduğunu biz de onlar da biliyor. Eğer gerçekten Türkiye Cumhuriyeti’nden yanaysalar bu kişileri ivedilikle, suçluların iadesi kapsamında ülkemize iade etmelidirler. Eğer darbelere karşı iseler önlerinde böyle bir fırsat duruyor. FETÖ gibi bir yapılanmayı Batı anlamakta neden zorlanıyor. İki alternatif var ya gayet iyi anlıyorlar ve maşa olarak kullanıyorlar ya da biz gerçekten FETÖ gibi bir yapılanmayı Avrupa kamuoyuna anlatamıyor muyuz? Bu soruyu da bizim kendimize sormamız gerekiyor. Israrla anlatmamız gerekiyor” dedi. 

Murat Kanber - Uğur Konuk

 

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