İbrahim Kalın'dan son dakika Afrin açıklaması!

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin terör ordusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Afrin operasyonu Suriye Kürtlerine yönelik değil

ABD'nin sınır ordusu yok açıklamasını takibe alacağız

Dün MGK'da tedbirlerle ilgili gerekli kararlar alınmıştır. MGK'da yapılan değerlendirmeler neticesinde bugün sayın Genelkurmay başkanımız ve MİT müsteşarımız Rusya'ya gitti.

Suriye'nin Türkiye'ye küstah tehdidi için, bu operasyon terör örgütlerine karşı yapılan Türkiye için tehdit oluşturan bir oluşumun engellenmesi için atılan adım söz konusu. Burada bizim Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alma amacımız yok.