Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ismini kullanarak dolandırıcılık olayı gerçekleştirmeye çalıştıkları iddia edilen biri avukat, 4 kişinin tespit edildiğini ve bu kişilerden 3’ünün yakalandığını belirtti.

Şebeke içindeki avukat, cezaevine girerek hükümlü ile görüşmüş

Cumhuriyet Başsavcısı Doğan, "Burdur cezaevinde hükümlü bir şahsın tahliyesi için kendisini Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın olarak tanıtan bir şahsın konu ile ilgili görevlileri arayarak hükümlünün acilen tahliye edilmesi gerektiğini belirttiği, sonrasında organize hareket ettiği anlaşılan şebekenin avukatının hükümlü ile görüşerek Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüldüğü ve bu şekilde kendisinin tahliye ettirileceği vaadiyle para talebinde bulunduğu anlaşılan organize suç şebekesi Cumhuriyet Başsavcılığımızın yaptığı ayrıntılı soruşturma sonucunda tespit edilmiştir. Tespit edilen 4 kişiden birinin Antalya Barosu avukatı olduğu, hükümlü ile görüşmeyi sağladığı ve tahliye karşılığında para talep eden kişi olduğu değerlendirilmiştir" dedi.

Başka kamu kurumlarında da dolandırıcılık yapmışlar

Soruşturmanın derinleştirildiğinde farklı bir boyut kazandığını da dikkat çeken Başsavcı Doğan, "Olay ile ilgili bir kişi tutuklanmış olup üç kişinin gözaltı süresi devam etmektedir. Örgütün benzer şekilde kendilerini İbrahim Kalın ya da rütbeli asker ya da MİT görevlileri olarak tanıtarak Antalya’da ve Ankara’da kamu kurumları nezdinde eylemlerde bulunarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilmiştir. Soruşturma bu yönleriyle de genişletilerek devam ettirilmektedir" ifadelerini kaydetti.

Hayal Girişim



