Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in referandum için sosyal medyadan bir video yayınlayarak başlattığı 'evet' kampanyası çığ gibi büyüyor. Kampanyaya yıldız futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile ünlü şarkıcı Murat Boz destek verdi. Kampanya sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son olarak İdo'ya kadar gelen çağrı zinciri İbrahim Tatlıses'e ulaştı.

KENDİ HESABINDAN SESLENDİ

Kendi sosyal medya hesabından çağrısını yapan İbrahim Tatlıses, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım." dedi ve ekledi: "Sen de var mısın Sibel Can?"