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İbrahim Tatlıses 'ben de varım' dedi, Sibel Can'a çağrı yaptı

Rıdvan Dilmen'in başlattığı akıma sanat camiasının desteği devam ediyor. İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun çağrısıyla 'Güçlü bir Türkiye için ben de varım, sen de var mısın Sibel Can' dedi.

İbrahim Tatlıses ben de varım dedi, Sibel Cana çağrı yaptı

26 Ocak 2017 22:14

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in referandum için sosyal medyadan bir video yayınlayarak başlattığı 'evet' kampanyası çığ gibi büyüyor. Kampanyaya yıldız futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile ünlü şarkıcı Murat Boz destek verdi. Kampanya sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son olarak İdo'ya kadar gelen çağrı zinciri İbrahim Tatlıses'e ulaştı.

KENDİ HESABINDAN SESLENDİ

Kendi sosyal medya hesabından çağrısını yapan İbrahim Tatlıses, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım." dedi ve ekledi: "Sen de var mısın Sibel Can?"

Etiketler: ibrahim tatlıses, sibel can


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