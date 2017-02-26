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İbrahim Tatlıses'i yıkan haber!

İbrahim Tatlıses, ünlü türkücü Abdullah Balak'ın vefatı üzerine yaşadığı üzüntüyü Instagram'dan "Ağa'mızı kaybettik" sözleriyle paylaştı.

İbrahim Tatlısesi yıkan haber!

26 Şubat 2017 09:28

Uzun süredir tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Abdullah Balak, son yolculuğuna uğurlandı. 

'Ağamızı kaybettik'

Hocasının kaybıyla derin acı yaşayan İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından Abdullah Balak'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp, eklediği notla acısını dile getirdi.

İşte Tatlıses'in paylaştığı duygusal

Şanlıurfa sevdalısı, değerli hocamız, değerli bir üstad, kıymetli bir besteci unutulmaz, efsaneleşmiş "Fadile, Karadaş Dala Konarım, Yarımın Adı Yaşar, Felek Sen Ne Deleksen, Başında Yazması Var, Seherde Uyansan" gibi, daha bir çok esere imza atan, Şanlıurfa sevdasından vazgeçmeyen, Urfa'nın özüne inen bir insan olan değerli AĞA'mızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

'Çok üzgünüm'

Üzüntüm büyüktür ama ne yazık ki cenazeye gidemediğim için çok üzgünüm çok... Niye mi çok üzgünüm? Kalabalık olacağını biliyorum, o kalabalıkta insanlar aşırı bir sevgi göstereceklerdir işte bu yüzden gelemiyorum.

'Sevgili hemşehrilerim beni bağışlasınlar'

Sevgili hemşehrilerim beni bağışlasınlar... Şanlıurfalılar olarak acıyı da, tatlıyı da severiz ama bu acı başka bir acı... Terbiye timsali, beyefendi Abdullah Balak Ağa'mızı kaybetmemizin acısını bütün hemşehrilerimle yürekten paylaşıyorum... Hakkı hepimizde büyüktür, varsa bizim hakkımız helal olsun, mekanı cennet olsun inşallah...

İşte Tatlıses'in Instagram paylaşımı:

Etiketler: Abdullah Balak, ibrahim tatlıses


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