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İbrahim Tatlıses'i yıkan haber

İbrahim Tatlıses, geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından eski arkadaşlarına bir çağrıda bulunmuştu.

İbrahim Tatlısesi yıkan haber

26 Ekim 2017 10:17

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve fotoğrafta birlikte göründüğü arkadaşlarına çağrıda bulunarak onlara ulaşmak istediğini söylemişti. Bu çağrısından birkaç hafta sonra ne yazık ki acı haber aldı. Arkadaşının vefat haberini veren Tatlıses, hesabından şu satırları paylaştı: “Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bu fotoğrafı paylaşmıştım, eski arkadaşlarımı çok özlediğimi, buluşmak istediğimi yazmıştım. Paylaşımdan sonra arkamda duran arkadaşım NESİH KARATAŞ rahatsız olduğunu öğrendim, tam birbirimizle buluşucakken Nesih kardeşimi kaybettik. ALLAH mekanını cennet etsin, diğer arkadaşlarıma da uzun ömürler versin inşallah…”

Etiketler: ibrahim tatlıses

 

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