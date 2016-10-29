Instagram sayfasında Türk bayrağı fotoğrafı paylaşan Tatlıses, altına şu yorumu düştü:

"Cumhuriyetimizin 93. yılı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve sapasağlam bugünlere gelmesinde canını hiçe sayan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. Yılı münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi hanımefendilerinin düzenlediği '29 Ekim Resepsiyonu'na ağır grip geçirmem sebebiyle katılamayacağım.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan, eşi hanımefendilerinden ve tüm devlet erkanından özür diliyorum.

Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, hainlere fırsat vermesin, Cumhuriyetimizin nice bayramlarını kutlayalım inşallah."