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İbrahim Tatlıses'ten '29 Ekim resepsiyonu' özrü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Resepsiyonuna davetli olan İbrahim Tatlıses, sosyal medya üzerinden özür diledi ve resepsiyona katılamayacağını duyurdu.

İbrahim Tatlısesten 29 Ekim resepsiyonu özrü

29 Ekim 2016 13:02

Instagram sayfasında Türk bayrağı fotoğrafı paylaşan Tatlıses, altına şu yorumu düştü:

"Cumhuriyetimizin 93. yılı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve sapasağlam bugünlere gelmesinde canını hiçe sayan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. Yılı münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi hanımefendilerinin düzenlediği '29 Ekim Resepsiyonu'na ağır grip geçirmem sebebiyle katılamayacağım.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan, eşi hanımefendilerinden ve tüm devlet erkanından özür diliyorum.

Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, hainlere fırsat vermesin, Cumhuriyetimizin nice bayramlarını kutlayalım inşallah."

Etiketler: ibrahim tatlıses


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