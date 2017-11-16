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İbrahim Toraman suçlu bulundu

Eski milli futbolcu İbrahim Toraman, dükkanında imar planına aykırı şekilde genişletme yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada, 5 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme daha sonra hapis cezasına 3 bin 80 TL adli para cezasına çevirdi.

İbrahim Toraman suçlu bulundu

16 Kasım 2017 14:05

Anadolu 52’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık İbrahim Toraman katılmazken, Toraman’ın avukatı Zeynep Küçük ve müşteki avukatı Tuğba Atsal hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık avukatı, “Önceki savunmalarımızı tekrar ederiz. Davaya öncelikle düşme, esasa girmesi halinde beraat kararı verilmesini talep ederiz” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık İbrahim Toraman’ın “hakkı olmayan yere tecavüz etme” suçundan 6 ay hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın sabıkasızlıktan kaynaklanan geçmişteki hali ve duruşmadaki tutumunu dikkate alan mahkeme, cezada indirime giderek sanığın 5 ay hapis ve 4 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığa günlüğü 20 TL’den olmak üzere 4 gün toplamda 80 TL adli para cezası veren mahkeme, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumunu göze alarak günlüğü 20 TL’den hesaplanarak 3 bin TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

 

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