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İbrahim Üzülmez: 'Bu kadar yorgun olacağımızı tahmin edemiyorduk'

Golsüz biten Erzurumspor maçı sonrası, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, yorgun olacaklarını tahmin ettiklerini fakat bu kadar olacağını tahmin edemediklerini dile getirdi.

İbrahim Üzülmez: Bu kadar yorgun olacağımızı tahmin edemiyorduk

24 Ağustos 2018 22:43

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliğinin ardından, “Oyun olarak açıkçası tatmin olamadığımız bir oyun oldu. Pazar günü maç yapmıştık. Pazartesi günü çalışmalara başlamıştık. Yorgun olacağımızı tahmin ediyorduk ama bu kadar olacağımızı edemiyorduk. Oyuncularımın bu kadar bariz bir şekilde bireysel olarak hata yapacaklarını tahmin etmedim. Özellikle ilk yarı rakibimiz daha iyi oynadı, daha iyi mücadele etti. İkinci yarıda oyunu dengeledik ancak hücum varyasyonlarında etkili olamadık. Bizim adımıza sevindirici olan taraftarlarımız oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Bizim onlara ihtiyacımız var. Bu ligde her puan önemli ve değerlidir. Takviyeye ihtiyacımızın olduğunu defalarca dile getirdik. Bu takımda tek santrafor Vedat. 90 dakika çocuğu oyundan çıkartamıyorum. Onunda dinlenmeye ihtiyacı var. Kötü sonuç aldığımızdan değil. Ben bu ligin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Hem sayısal olarak hem de mücadeleyi arttıracak oyuncular almamız gerekiyor. 3 haftalık sürede kazanamadık ama kaybetmedik de. Her puan önemlidir, değerlidir" dedi.


Hasan Fehmi Demir – Kubilay ateş
 

 

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