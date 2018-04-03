İbrahim Üzülmez: 'En büyük hedefimiz şampiyonluk'

Ligin 29. hafta karşılaşmasında deplasmanda İstanbulspor’u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor maçı hazırlıklarının ilk gününde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Ligde şampiyonluk yarışının zor geçtiğini ve bu yarışın 32. haftaya kadar kesintisiz devam edeceğine ifade eden Üzülmez, "Süper Lig için 5 takım da çıkma yarışı içerisinde. Rakipleri bir kenara bırakıp kendimize odaklanıp kendi oyunumuzu oynamalıyız. Bu lig çok farklı bir lig ve bu ligde oynamak çok kolay değil. Hele zirveye gitmek hiç kolay değil. İyi bir kadroya sahip olmamıza rağmen zaman zaman zorluklar yaşıyoruz. Ama emek vererek bu noktaya geldik. Artık son virajın içerisindeyiz. Bu virajı atlatıp şampiyonluğa ulaşmak en büyük hedefimiz" dedi.

Son haftalarda oyundan çok skorun önemli olduğunu söyleyen Üzülmez, İstanbulspor karşısında istedikleri skoru aldıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Fair-play içerisinde sadece saha içerisindeki oyunun konuşulduğu bir sezon diliyorum. Dışarıda çok farklı söylemler görüyorum. Emeğimizi, alın terimizi kimsenin heba etmesine izin vermeyiz. Oyuncu grubum mücadeleci. Hepsini tebrik ediyoruz. Kalan beş haftada hedeflerimize ulaşmanın mücadelesini vereceğiz" şeklinde konuştu.

İç sahada aldıkları sonuçların kendilerini memnun etmediğini belirten Üzülmez, “İkinci yarı 9 iç saha maçında 7 galibiyet hedefliyordum ama istediğim tutmadı. İçeride kaybettiğimiz puanları dışarıda telafi ettik. Artık içeride ve dışarıda bu işi bırakmamalıyız. İç sahada da işimizi iyi yapmalıyız. İç sahaya gelen rakiplerin düşme potasında olması işlerimizi zorlaştırıyor. Eskişehirspor da aynı şekilde bize gelecek. Yücel İldiz hocamızın bırakması ile yeni bir hoca ile gelecekler. Biz de artık iç sahada daha çözüm odaklı oynayarak kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir

