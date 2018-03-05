İbrahim Üzülmez: 'Gaziantep maçında dört veya beş oyuncumuzu dinlendirmeyi düşünüyoruz'

Spor Toto 1. Ligi’nde mücadele eden Çaykur Rizespor, ligin 26. haftasında evinde oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde sürdürülen antrenman öncesi İbrahim Üzülmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son iki hafta kaybettikleri 4 puana üzülen ve yeni bir seri yakalamak istediklerini söyleyen Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, "Samsun maçında beklediğimiz performansı ortaya koyamadık. Özellikle 45 dakikalık sürede durağan bir futbol ortaya koyduk. İkinci yarının belki de en kötü başladığımız ilk 45 dakikasıydı. Devre arasında oyuncularıma maçı çevirebiliriz, yeter ki biraz kendi irademizi ortaya koyalım dedim. İkinci 45 dakikada biraz daha mücadele ettik, pozisyonlara girdik ama ne hikmetse son haftalarda rakibe çok fazla cömert davranıyoruz ve kendimizi o konuda üzüyoruz. Her şeye rağmen puan puandır. Sevinmemiz mi gerekiyor, üzülmemiz mi gerekiyor diye kendi içerimde de idrak edemedim. Aldığımız bir puan, rakiplerimizin de kaybetmesiyle bize avantajlı bir olay oldu. İki haftadır kaybettiğimiz 4 puan bizleri üzdü ama bir seri yakalamamız gerekiyor" dedi.

İlerleyen haftalarda oynayacakları maçların kendileri için belirleyici olacaklarını söyleyen Üzülmez yaptığı açıklamada, "Rakiplerimiz puan kaybediyor ama bizde son iki haftada 4 puan kaybettik. Bu yarışın 30. haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum. Samsun maçından sonra oyuncularımızla da konuştuk. Gerçekten onlar da çok üzgündü. Onlarda olayın bilincindeler. İnşallah hem Gaziantep, Boluspor ve yine içeride oynayacağımız Adanaspor maçı bizim için çok daha belirleyici olacaktır" İfadelerini kullandı.

Bu hafta oynayacakları maçta bazı oyuncuları dinlendireceğini ifade eden Üzülmez, "Gaziantep maçında 4,5 tane oyuncumuzu dinlendirmeyi düşünüyoruz. Rotasyon yapmamız gerekiyor. Takım içerisinde artık her oyuncunun hazır olması lazım. Ben rotasyon yapacağım maçlarda vardı ama ben oyuncunun hafta içerisinde bazı performansları yeterli görmediğim için rotasyona gitmedim ama Gaziantep maçında rotasyona girmemiz gerekiyor takibi" diye konuştu.

Oyuncusu Vedat Muriç hakkında da konuşan Üzülmez, "Vedat Muriç sezona iyi başladı ama son haftalarda pozisyonları değerlendirmeme konusunda şanssızlık yaşıyor. Vedat bizim en güvendiğimiz oyunculardan birisi. Bundan sonraki haftalarda da bize sahip çıkacaktır. Vedat ile ilgili o kadar çok konuşmalar yapıldı ki, nazar mı değdi bilmiyorum ama son haftalarda şansızlıklar yaşıyor" dedi.

Üzülmez ayrıca Leonard Kweuke için milli maç arasından sonraki ilk maçta kadroya katılabileceğini söylerken ayrıca Gaziantep maçında da maçın durumuna göre oyunca alabileceğini söyledi.

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