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İbrahim Üzülmez, Gaziantepspor'un 46. teknik direktörü oldu

Gaziantepspor’un anlaşmaya vardığı İbrahim Üzülmez, kırmızı-siyahlı kulübün tarihi boyunca çalıştığı 46. teknik direktörü oldu.

İbrahim Üzülmez, Gaziantepsporun 46. teknik direktörü oldu

13 Aralık 2016 12:41

Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir teknik adam arayışları içerisine giren yönetim önce Rumen çalıştırıcı Sumunica ile prensipte anlaşmış, ancak İstanbul’da yaşanan patlama sonrası tecrübeli teknik adamın kararından dönmesinin ardından İbrahim Üzülmez ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştı.

Gaziantepspor’un anlaşmaya vardığı İbrahim Üzülmez, kırmızı-siyahlı kulübün tarihinde 46. teknik direktörü oldu. Gaziantepspor Kulübü'nün 1970 yılında başlayan 46 yıllık futbol tarihinde, şimdiye kadar 6'sı yabancı, 39'u da Türk olmak üzere toplam 45 teknik direktör görev yaptı.

Ağırlık Türk hocalar oldu
Gaziantepspor 46 yıllık futbol tarihinde en çok Türk hocalarıyla çalıştı. Gaziantepspor, bugüne kadar 39 Türk teknik adamla çalışırken, 5’i değişik ülkeden 6’sı yabancı teknik direktörle çalıştı. Kırmızı-siyahlı kulübün dün gece anlaşmaya vardığı İbrahim Üzülmez ise kulübün 39. Türk teknik direktörü oldu. Kırmızı-siyahlılarda, 3 teknik direktörle Yugoslavlar ilk sırayı alırken, İtalya, Belçika ve Romanya'dan 1'er teknik adam Gaziantep ekibinde görev yaptı.

En uzun süreli çalışanlar
Gaziantepspor kurulduğu zamandan bu yana 46 teknik adamdan sadece iki teknik adamla uzun süreli çalıştı. Kırmızı-siyahlılar'da Sakıp Özberk 3 yıl ve Nurullah Sağlam 2 yıl olmak üzere teknik direktörlük görevini üstlenerek en uzun süreli çalışan teknik adamlar oldu. Gaziantepspor ayrıca 2003-2005 yıllarında Nurullah Sağlam yönetiminde Avrupa'da oynadığı maçlarla adından söz ettirmişti. Gaziantep ekibi o dönemde İtalya ligi Serie A takımlarından Roma’yı kendi evinde 1-0 yenerek büyük bir ses getirmişti. 

Kazım Uzunöz

Etiketler: gaziantepspor, İbrahim Üzülmez


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