İbrahim Üzülmez: 'Haklı bir galibiyet aldık'

Spor Toto 1. Lig’in 22. hafta müsabakasında Çaykur Rizespor, Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. Mücadeleden misafir takım Rizespor 4-2 galip ayrılırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Üzülmez ise, “Üst düzey ve iyi bir müsabaka oldu. Ankara deplasmanı her zaman zordur. İyi motive olmanız gerekiyor. Müthiş bir seyirci desteği vardı. Oyuncularıma, ‘defansın arkasına iyi toplar atarsak, orada toplarla buluşursak bizde goller buluruz’ dedim. Bunu da başardık ve haklı bir galibiyet aldık. Geçen hafta sonuçlandırmakta sorun yaşamıştık. Bugün onu iyi yaptık. Bu lig çok zor bir lig. Hem defansta hem ileride iyi olmanız gerekiyor. Geçen hafta Altınordu’nun bize uyguladığı taktiği Ankaragücü’ne karşı uyguladık. Önümüzde çok önemli Balıkkesir maçı var aynı motivasyonla ona hazırlanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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