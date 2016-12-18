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İbrahim Üzülmez: 'Kazansaydık çok büyük avantaj yakalayacaktık'

Ligin 15. haftasında 2-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantepspor’un Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Çaykur Rizespor maçını kazansaydık çok büyük bir avantaj yakalayacaklarını söyledi.

İbrahim Üzülmez: Kazansaydık çok büyük avantaj yakalayacaktık

18 Aralık 2016 16:41

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 2-1 yenilerek ligde oynadığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, mücadelen galibiyetle ayrılamadıklarını için çok üzgün olduklarını belirtti

"Basit goller yedik"

Üzülmez, "Bizim için önemli bir maçtı. Kazansaydık çok büyük bir avantaj yakalayacaktık. Çok da kötü oynamadık. İyi oynadığımız dakikalarda yediğimiz basit goller yedik. Oyunun geneline baktığımız zaman gol pozisyona giren bir Gaziantepspor takımı vardı. Bunları değerlendiremedik. Rakibin 2-3 pozisyonu vardı. Onları da değerlendirdi. Futbol böyle birşeydir. İşimiz kolay değil.Bireysel hatalarda kaçınmamız gerek. Bireysel hatalar yaptığımız zaman mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Oyuncularımızla her gün konuşuyoruz, toplantılar yapıyoruz. Artık önümüzde ki maçlara bakacağız. Rize takımını da tebrik ediyorum” diye konuştu. 

Kazım Uzunöz - Lider Olgun
GAZİANTEP


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