Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantepspor'da kötü gidişat devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip ligde dün oynadığı Çaykur Rizespor maçında aldığı 2-1’lik mağlubiyet sonrası küme düşme hattını üst basamağında yer aldı. Ligde 15 haftada aldığı 10 mağlubiyet 3 beraberlik ve 2 galibiyet ile puan durumunda 16 sıraya gelen Gaziantep ekibinde, ligden düşmesi tehlikesi yaşıyor. Takıma hafta içi gelen Teknik Direktör İbrahim Üzülmez antrenman öncesi yaptığı açıklamada, kaybeden takım görüntüsü içerisinde olduklarını ifade etti.

"Şu an kaybeden takım görüntüsü içerisindeyiz"

Ziraat Türkiye kupasında karşılaşacakları Kırıkkale maçının bir galibiyet açısında çok önemli olduğunu söyleyen Üzülmezi, ”Kırıkkale maçında en azından bir galibiyet alıp, oyuncuların üzerindeki bu stresi üzerinden almaları açısından bizim içinde önemli bir maç. Arkasında Beşiktaş maçı var. Bundan sonraki süreçte 3 puan alabilecek seriyi yakalayabilmemiz gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Kazanan bir takım görünümüne girmemiz gerekiyor. Şu an kaybeden takım görüntüsü içerisindeyiz. Bu da bizi rahatsız ediyor, açıkçası beni de rahatsız ediyor. Yaptığımız toplantılarda bununla ile ilgili oyuncularımıza gereken düşünceleri söyledik” dedi.

“İki tane bek oyuncusuyla Beşiktaş gibi bir takımla oynayacağız”

Çarşamba günü oynanacak olan maçı en iyi bir şekilde geçip hafta sonu Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini dile getiren Üzülmez, ”Hafta sonu oynayacağımız çok çok büyük Beşiktaş maçı var. Eksiklerimiz var. Kabul etmek, sezon başında yapılanmada takıma baktığınız zaman bek oyuncularının stoper oynadığını görüyoruz. Beşiktaş maçında da Elyasa’nın cezalı olduğunu düşünürsek, iki tane bek oyuncusuyla Beşiktaş gibi bir takımla oynayacağız. Bu yapılanma ile daha ne yapılabilir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kazım Uzunöz